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“Цены вырастут уже с 29 апреля”: Китай сказал, к чему готовиться россиянам

В Китайской Народной Республике предупредили о сильном подорожании путешествий в эту популярную у туристов страну. Это связано с майскими праздники. Стоимость туров в Поднебесную в это время увеличится в разы. Эта ситуация продлится на протяжении всей следующей недели. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание PRIMPRESS.

Китай сказал, к чему готовиться россиянам
© FBM.ru

По словам специалистов, новое решение правящие круги приняли в связи с праздничным периодом, который начнётся в государстве с 29 апреля. Продолжительные выходные в Поднебесной почти совпадают с майскими праздниками, которые ожидаются в Российской Федерации. При этом в соседней державе такой период продлится до 4 мая включительно.

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Из-за этого события представители Китайской Народной Республики известили все турагентства за границей, включая и Российскую Федерацию, о том, что условия для всех приезжающих в государство заграничных граждан на ближайшее время заметно изменятся.

Дело в том, что стоимость размещения в гостиницах на этот период увеличится в разы. Обещано подорожание сразу на 200 процентов. Причём это затронет все города, расположенные в Китайской Народной Республике, включая и такие популярные среди приморцев, как Суйфэньхэ, Хуньчунь и Далянь.

В азиатской державе специально объяснили причину такого подорожания. Оказывается, на период праздников заметная часть мест в гостиницах будет зарезервирована для профсоюзов и местных туристических групп. А потому для путешественников из иных государств останется слишком мало отельных мощностей. Поэтому туристов попросили по возможности не приезжать в Китайскую Народную Республику в данное время, чтобы не создавать ненужный ажиотаж.

Отмечается, что бронь от профсоюзов азиатского государства будет действовать до 4 мая, после чего цены на размещение возвратятся к прежним уровням.

Однако уже известно, что многие жители Приморья и иных областей Российской Федерации всё равно захотели отправиться в Поднебесную на майских праздниках. Но в таких случаях не стоит удивляться, если стоимость путешествия вырастет в несколько раз.

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