Хорватия прокомментировала новости о прекращении выдачи виз россиянам

Хорватия опровергла прекращение выдачи туристических виз российским гражданам с 1 мая. Так в российском представительстве балканской страны прокомментировали появившиеся новости об остановке приема документов на визу, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 27 апреля.

© Lenta.ru

«Хорватия выдавала и продолжит оформлять российским туристам визы уже как страна, входящая в Шенгенскую зону. Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или Посольства Хорватии в РФ не поступало», — объяснил директор представительства Райко Ружичка.

При этом он предупредил, что процесс приема заявок все же претерпит изменения, поскольку в консульстве недостаточно специалистов. В связи с этим рассматривается возможность введения квот или уменьшения количества временных слотов на прием документов.

Ранее визовый центр VFS Global заявил о приостановке Хорватией приема заявлений на получение туристических виз гражданами страны с 1 мая. В заявлении было указано, что документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений.