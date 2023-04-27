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Хорватия прокомментировала новости о прекращении выдачи виз россиянам

Хорватия опровергла прекращение выдачи туристических виз российским гражданам с 1 мая. Так в российском представительстве балканской страны прокомментировали появившиеся новости об остановке приема документов на визу, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 27 апреля.

Хорватия прокомментировала новости о прекращении выдачи виз россиянам
© Lenta.ru

«Хорватия выдавала и продолжит оформлять российским туристам визы уже как страна, входящая в Шенгенскую зону. Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или Посольства Хорватии в РФ не поступало», — объяснил директор представительства Райко Ружичка.

При этом он предупредил, что процесс приема заявок все же претерпит изменения, поскольку в консульстве недостаточно специалистов. В связи с этим рассматривается возможность введения квот или уменьшения количества временных слотов на прием документов.

Ранее визовый центр VFS Global заявил о приостановке Хорватией приема заявлений на получение туристических виз гражданами страны с 1 мая. В заявлении было указано, что документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений.

1 января 2023 года Хорватия официально вступила в Шенгенскую зону. Национальные визы, если срок их действия не истек, по-прежнему действительны для въезда в республику. Кроме того, с этой даты проведенные в Хорватии дни добавляются к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.

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