Пляжная страна Европы перестала выдавать визы россиянам

Консульство Мальты в РФ временно перестало выдавать россиянам с пятилетним паспортом шенгенские визы. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.

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Согласно опубликованной информации, мера носит временный характер и распространяется только на обладателей загранпаспортов старого образца. Владельцы таких паспортов, в случае принятия решения о выдаче въездных документов, смогут получить национальную краткосрочную (LTV) визу, действующую только на территории Мальты.