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Пляжная страна Европы перестала выдавать визы россиянам с пятилетним паспортом

Консульство Мальты в РФ временно перестало выдавать россиянам с пятилетним паспортом шенгенские визы. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.

Пляжная страна Европы перестала выдавать визы россиянам
© Lenta.ru

Согласно опубликованной информации, мера носит временный характер и распространяется только на обладателей загранпаспортов старого образца. Владельцы таких паспортов, в случае принятия решения о выдаче въездных документов, смогут получить национальную краткосрочную (LTV) визу, действующую только на территории Мальты.

Ранее стало известно, что после высылки немецких дипломатов из России визовые отделы посольства и Генконсульства ФРГ в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время могут перестать работать. В случае прекращения работы данных дипломатических подразделений туристам придется оформлять визы в Екатеринбурге, Новосибирске или Калининграде.

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