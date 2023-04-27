Подешевевший тур в Турцию стал поводом для конфликта

Снижение цен на туры в Турцию, начавшееся неделю назад, радует не всех туристов. Как написал представитель одного из турагентств в телеграм-канале «Крыша ТурДома», его клиент приобрел по раннему бронированию отдых в отеле Fun & Sun Club Saphire. Через 2 дня цена снизилась на 20 тыс. руб, турист захотел перебронировать, но выяснилось, что это не имеет смысла. «Если мы аннулируем заказ и забронируем тот же турпакет заново, придется заплатить туроператору Fun & Sun штраф в 450 евро», – сообщил Сергей.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По его словам, несмотря на то что до вылета у туристов еще около 3 недель, по условиям договора при отказе от поездки все же придется оплатить ФПР. «В результате туристы решили оставить все как есть. Внесли пока 50% стоимости, ждут, может, курс упадет. Сказали, что больше покупать по акции раннего бронирования никогда не будут».

В чате для профессионалов турбизнеса «Крыша Турдома В2В» турагенты отмечают, что такие конфликты возникали и ранее. «Цена упала со 150 тыс. до 90 тыс. Первая – по раннему бронированию, вторая – на другой день после окончания акции. Туристка в шоке. Не поверила даже, что так бывает, и звонила туроператору», – рассказал подписчик.

Предлагая покупать туры заранее, туроператоры обещают оптимальные условия и туристы надеются сэкономить. Если цена потом внезапно падает, то снижается и доверие к раннему бронированию, считают агенты. «Если туроператор заявляет, что РБ выгодно, то цена уже не может быть ниже. Или надо уравнять прайсы, или вам больше не будут верить», – говорит Сергей.