$81.56-0.0790.20+0.06
30 минут назад

АТОР: отдых в Турции на майские праздники обойдется дешевле, чем в Анапе и Геленджике

Banki.loans

Турпутевки на майские каникулы в Турцию стали доступнее в сравнении с серединой апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Отдых в Турции на майские обойдется дешевле, чем в Анапе и Геленджике
Фото: Banki.loansBanki.loans

Специалисты сравнили минимальные цены за отдых на двух человек на 10 дней с вылетом в период с 27 апреля по 5 мая. Дешевле всего улететь в Турцию можно по предложению за 65 тысяч рублей в отель 4 звезды на "все включено".

При этом самые бюджетные предложения на некоторые отели в Турции сейчас ниже по цене, чем на отели Анапы или Геленджика.

"Расходы россиян на путешествие в Египет составят не меньше 100 тысяч рублей на "все включено" на двоих, в ОАЭ — от 109 тысяч рублей".

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий