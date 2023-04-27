Отдых в Турции на майские обойдется дешевле, чем в Анапе и Геленджике

Турпутевки на майские каникулы в Турцию стали доступнее в сравнении с серединой апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР.

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Специалисты сравнили минимальные цены за отдых на двух человек на 10 дней с вылетом в период с 27 апреля по 5 мая. Дешевле всего улететь в Турцию можно по предложению за 65 тысяч рублей в отель 4 звезды на "все включено".

При этом самые бюджетные предложения на некоторые отели в Турции сейчас ниже по цене, чем на отели Анапы или Геленджика.