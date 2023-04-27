Из Челябинска в Крым поедет дополнительный поезд

Из Челябинска в Крым до майских праздников отправится дополнительный поезд. Как сообщили пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд будет курсировать до Севастополя.

© unsplash.com

«Впервые в 2023 году до майских праздников были назначены новые поезда. Один из них будет ходить по маршруту Челябинск—Севастополь», — отметили в компании.

Также назначены поезда Уфа—Симферополь и Ростов-на-Дону—Симферополь. Составы будут отправляться в период с 28 апреля по 9 мая. В период до конца праздников «Гранд Сервис Экспресс» планирует перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Их число в сравнении с сезоном 2022 года увеличится в два раза. Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля, — более семи тысяч пассажиров.