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В российский пассажирский самолет ударила молния

В самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

В российский пассажирский самолет ударила молния
© Lenta.ru

Ситуация произошла вечером в среду, 26 апреля, с российским пассажирским лайнером, летевшим из Москвы в Санкт-Петербург. Отмечается, что специалисты заметили повреждение только при выполнении технических работ.

«Обнаружены следы попадания атмосферного электричества на фюзеляже и крыльях, — говорится в сообщении. — Идет оценка повреждений».

Ранее в апреле стало известно, что в США молния ударила в пассажирский лайнер американской авиакомпании United Airlines во время его посадки. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Сан-Диего в Чикаго. Лайнер находился на подлете к взлетно-посадочной полосе в чикагском аэропорту, когда в него попала молния.

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