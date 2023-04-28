Благовещенцы смогут улететь в Южно-Сахалинск за 5,6 тысячи рублей

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Благовещенска в Южно-Сахалинск. Стоимость билета в одну сторону – 5640 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

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С 1 мая до 29 сентября рейсы Южно-Сахалинск - Благовещенск будут выполняться до четырёх раз в неделю.

Помимо рейсов Благовещенск - Южно-Сахалинск запланированы полёты из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский. С 1 мая до 29 сентября эти рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Тариф в одну сторону по перечисленным направлениям - 5640 рублей. Добираться из одного города в другой пассажиры будут на воздушном судне SSJ-100. Рейсы осуществляются совместно с партнёром-оператором - авиакомпанией «Якутия».

Между тем летом из Благовещенска можно будет улететь также во Владивосток. Цены за билет до столицы Приморья начинаются от 5150 рублей.

Напомним, амурчанам предлагают уехать на поезде из Тынды в Анапу. О старте продаж билетов на поезд сообщением Тында – Анапа рассказали в министерстве транспорта Амурской области.