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Благовещенцы смогут улететь в Южно-Сахалинск за 5,6 тысячи рублей

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Благовещенска в Южно-Сахалинск. Стоимость билета в одну сторону – 5640 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Благовещенцы смогут улететь в Южно-Сахалинск за 5,6 тысячи рублей
© 2x2.su

С 1 мая до 29 сентября рейсы Южно-Сахалинск - Благовещенск будут выполняться до четырёх раз в неделю.

Помимо рейсов Благовещенск - Южно-Сахалинск запланированы полёты из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский. С 1 мая до 29 сентября эти рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Тариф в одну сторону по перечисленным направлениям - 5640 рублей. Добираться из одного города в другой пассажиры будут на воздушном судне SSJ-100. Рейсы осуществляются совместно с партнёром-оператором - авиакомпанией «Якутия».

Между тем летом из Благовещенска можно будет улететь также во Владивосток. Цены за билет до столицы Приморья начинаются от 5150 рублей.

Напомним, амурчанам предлагают уехать на поезде из Тынды в Анапу. О старте продаж билетов на поезд сообщением Тында – Анапа рассказали в министерстве транспорта Амурской области.

Однако встанет недельное путешествие в копеечку. Так, самый бюджетный билет стоит порядка 11,5 тысячи рублей. А за нижнее место в купе придётся заплатить более 26 тысяч рублей. Несмотря на ощутимые цены и длительность поездки, билеты по этому направлению раскупают, как горячие пирожки, писал портал 2x2.su.

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