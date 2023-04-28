Россиянка раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте по отзывам

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте до покупки тура. Своими советами девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, наиболее удобный способ определить статус гостиницы — почитать отзывы отдыхающих или посмотреть обзоры блогеров. Так, одним из основных показателей являются пластиковые стаканчики для напитков и нехватка посуды. «Отель точно экономит, если туристы пишут в отзывах, что в ресторане не хватает чистых тарелок, — рассказала россиянка. — Только представьте: вы пришли на ужин, а всю посуду уже разобрали. Вам придется ждать, пока кто-то поест, а на кухне моют новую партию тарелок».

Еще один способ вычислить экономящую на туристах гостиницу — посмотреть фотографии шведского стола. Показателем является наличие всего двух-трех видов фруктов и порошковый сок. «Самый простой тест на хороший отель — яблоки. В Египте этот фрукт считается дорогим. Хороший знак, если на шведском столе есть яблоки. Они обходятся отелям примерно в четыре раза дороже клубники и в семь раз дороже апельсинов», — пояснила Коновалова.

Также стоит обратить внимание на наличие Wi-Fi — в эконом-гостиницах интернет работает только в лобби, в отелях более высокого уровня — на всей территории, включая гостевые номера.

В заключение блогерша рекомендовала изучить отзывы о персонале гостиницы. «Если часто упоминают неряшливость, плохой сервис и даже кражи — вероятно, что отель экономит на зарплатах сотрудникам. А это влечет за собой наплевательское отношение к обязанностям и гостям. В такой отель лучше не ездить», — резюмировала она.