«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы между Сочи и Ереваном

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные прямые рейсы между Сочи и Ереваном. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

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Отмечается, что полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320. «В летнем сезоне "Аэрофлот" предлагает своим пассажирам прямые перелеты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга», — говорится в заявлении авиакомпании.

Кроме того, 28 апреля «Аэрофлот» начал летать из Сочи в города Турции, сообщает Стамбулом, Антальей, Бодрумом и Даламаном.