$80.51-1.0588.37-1.83

«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы между Сочи и Ереваном

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные прямые рейсы между Сочи и Ереваном. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы между Сочи и Ереваном
© Lenta.ru

Отмечается, что полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320. «В летнем сезоне "Аэрофлот" предлагает своим пассажирам прямые перелеты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга», — говорится в заявлении авиакомпании.

Кроме того, 28 апреля «Аэрофлот» начал летать из Сочи в города Турции, сообщает Стамбулом, Антальей, Бодрумом и Даламаном.

Ранее стало известно, что с 1 мая откроется регулярное паромное сообщение между турецким Трабзоном и Сочи. Уточнялось, что между двумя городами будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, шести автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий