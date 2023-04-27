Туристы в Египте будут отдыхать по московскому времени

Египет снова вводит летнее время: с 00:01 28 апреля стрелки часов переведут на час вперед. Таким образом, пятница будет на час короче – в стране это выходной день. Обратный переход запланирован на 26 октября. Решение о возвращении системы летнего времени принял кабинет министров АРЕ, сообщает арабское издание Vetogate.

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В указанный период российские туристы на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха будут находиться в одном часовом поясе с Москвой с той лишь разницей, что в Египте нет долгих рассветов, а ночь наступает буквально через 15–20 минут после захода солнца. Максимальный солнечный день – около 14 часов в дни июньского солнцестояния.

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Новшество предусматривает перевод на летний режим торговых предприятий. График работы магазинов и торговых центров – с 7 утра до 23 часов, а по четвергам-пятницам и в праздничные дни – до полуночи. Часы работы ресторанов, кафе и базаров – с 5 утра до часа ночи. Особо отмечено, что в туристических районах порядок работы магазинов будут регулировать местные власти.

В Египте многолетняя практика перехода на летнее и зимнее время была прервана в 2011 году: правительство приняло доводы специалистов, что перевод стрелок часов ничего не дает для экономики. Но в 2014 году здесь вернулись к старой традиции: в тот год в стране его изменяли четырежды. Сначала в мае – переход на летний режим, затем дважды перевод назад и снова вперед – в июне с началом месяца Рамадана и в июле – после его окончания, а затем в сентябре – возвращение к обычному часовому поясу.

Такая чехарда понравилась далеко не всем. Поэтому на следующий год в Египте провели опрос, по результатам которого было временно отменено решение о переходе на летнее время. Заказанное очередное исследование вновь показало, что практически нет никакой экономии электроэнергии, поэтому с 2016 года – по настоянию парламента – вопрос и вовсе сняли с повестки. Как оказалось, до нынешнего года.