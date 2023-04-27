В Тюмени назвали дату открытия купального сезона

«В нашем городе 39 водных объектов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и два ее притока (реки Тюменка и Бабарынка), ручей Ключи. Территории 17 из них находятся в муниципальной собственности Тюмени», – передает пресс-центр администрации.

В начале мая специалисты проверят, где необходимо установить новые и заменить поврежденные таблички «Купаться запрещено». Организации-водопользователи прежде, чем открыть пляжи для посетителей, должны обследовать дно акватория, взять пробы воды и песка и получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от тюменского Роспотребнадзора .

Что касается летнего периода, то в Тюмени традиционно заработают пять пляжных зон с местами для купания: три – на Верхнем Кривом озере и по одной – на Липовом пруду и на пруду Лесной. Городские водные объекты будут патрулировать несколько групп спасателей.