Стюардесса развенчала главные мифы о самолетах

Стюардесса Броуди Капрон развенчала распространенные мифы о самолетах. Ее слова передает издание News.Com.Au.

По словам бортпроводницы, ей часто задают вопросы о безопасности воды для питья на борту. Многие уверены, что в самолете можно пить только из запечатанных бутылок. Однако стюардесса заверила, что питьевая вода фильтруется и полностью безопасна для здоровья.

Еще один миф связан с отходами. Некоторые пассажиры считают, что их сбрасывают в воздухе во время полета. Но это всего лишь миф. Как объяснила бортпроводница, отходы попадают в канализационный бак, а по прилете их сливают.

Также пассажиры часто думают, что можно открыть двери в середине полета. По словам Капрон, сделать это на самом деле невозможно, если человек не обладает сверхчеловеческой силой.

Как рассказала бортпроводница, шторки на иллюминаторах должны быть подняты при взлете и посадки для того, чтобы все пассажиры могли видеть двигатели и в случае чрезвычайной ситуации предупредить об этом членов экипажа.