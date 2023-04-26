Авиакомпании продлевают на лето рейсы на Пхукет

Авиакомпания AZUR air продлевает на май вылеты на Пхукет из Иркутска. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагентства, получившие рассылку от ANEX Tour, держателя блоков на этих рейсах.

© TourDom

Судя по информации для турагентств, рейсы запланированы до 21 мая. Туроператор предлагает своим партнерам 10-дневные туры. По словам одного из представителей розницы, изначально авиакомпания планировала программу до середины апреля, затем рейсы постепенно добавлялись.

В летнем расписании собирается летать из Иркутска на тайский остров и авиакомпания «Икар» в партнерстве с Pegas Touristik. Вылеты запланированы с середины июня, после майской паузы, с периодичностью один раз в две недели.

Регулярные рейсы в Бангкок из аэропорта Иркутска традиционно выполняет S7 Airlines. Судя по расписанию, в мае-июне авиакомпания будет летать в Таиланд 3 раза в неделю, с июля частота увеличится до 4. Туры с этим перелетом формируют Fun & Sun и Pegas Touristik.

Иркутские турагенты считают, что туры в Таиланд будут пользоваться спросом и летом. Причем, по прогнозам специалистов, Пхукет опередит Бангкок по продажам.

«Перспективы рейсов в Турцию из региона неясны. Далеко не все туристы готовы лететь в Анталью из Красноярска, Новосибирска или Москвы, – говорит Александр Ковтунов (“Фреш Туризм”). – А здесь давно понятный для сибиряков Таиланд на прямом рейсе».