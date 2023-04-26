Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян

Россияне решили провести предстоящий летний отпуск в трех странах — наибольшей популярностью пользуются Армения, Азербайджан и Турция. Об этом свидетельствуют данные сервиса поездок «Туту.ру», попавшие в распоряжение «Ленты.ру».

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Специалисты проанализировали приобретенные пользователями авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 31 августа. Самым востребованным авианаправлением среди соотечественников назван маршрут из Москвы в Ереван — им интересуется 5,5 процента отправляющихся на отдых путешественников.