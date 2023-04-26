Россиянам объяснили необходимость паспорта РФ в заграничной поездке

Российский паспорт может потребоваться в путешествии за рубеж в случае утери заграничного. Необходимость внутреннего документа, удостоверяющего личность, в путешествии за границу в беседе с «Известиями» объяснили аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

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Специалисты подчеркнули, что раньше россиянам было запрещено вывозить паспорт РФ из страны, однако теперь разрешено. Поэтому эксперты рекомендуют взять его с собой в поездку. По их словам, он может понадобиться для установления личности при утере загранпаспорта.

«Если во время перелета вдруг будет посадка из-за непогоды в одном из российских городов, авиакомпания может заселить пассажиров в отель, — добавили в «Туту.ру». — По закону заселиться по заграну могут только люди, постоянно живущие за пределами России».