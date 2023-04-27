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Летом курорты Кубани примут девять миллионов туристов

На майские праздники Краснодарский край посетят примерно 550 тысяч человек, а в летний сезон ожидается более девяти миллионов гостей. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в рамках совещания по подготовке к летнему курортному сезону, которое состоялось в Сочи.

Летом курорты Кубани примут девять миллионов туристов
© Российская Газета

- Мы на пороге высокого сезона, - процитировала пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона. - Уже на майские праздники приедет большое количество отдыхающих - за 10 дней курорты посетят порядка 550 тысяч человек. А в летний сезон рассчитываем принять более девяти миллионов туристов.

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Кондратьев подчеркнул необходимость раннего выявления заболевших и соблюдения гигиенических мер в общественных местах. Летом для гостей Кубани будут доступны более 560 пляжных территорий Азово-Черноморского побережья и 17 пляжей в 13 районах степной зоны края. К 1 июня их подготовят к приему отдыхающих - оборудуют медицинскими пунктами, возьмут пробы воды, обеспечат дежурство спасателей.

- Отдых для россиян должен быть качественным и безопасным, - сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, принимавшая участие в мероприятии. - Но риски есть и будут - традиционно готовимся к сезонным заболеваниям и привозным инфекциям. Никуда не исчезли ковид, корь, энтеровирусы. Мы должны сделать все, чтобы не было их развития на курортных территориях.

Кроме Анны Поповой и Вениамина Кондратьева, в совещании участвовали руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина, мэр Сочи Алексей Копайгородский, глава Анапы Василий Швец и глава Геленджика Алексей Богодистов, а также представители профильных ведомств региона.

Участники затронули вопросы детского отдыха в Краснодарском крае. Регион в этом направлении лидирует на внутреннем туристическом рынке. Подготовкой "детской" кампании в составе комиссии совместно занимаются органы полиции, представители Роспотребнадзора и муниципалитетов. В крае более 90 здравниц на 50 тысяч мест. Юным туристам также доступен экскурсионный отдых - из 700 объектов турпоказа половина подходит для посещения группами детей.

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