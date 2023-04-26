В Чувашии с 1 июня откроется навигация "Валдаев"
В частности, речь идет о речных перевозках из Чебоксар в Казань и Свияжск. Они пользовались особой популярностью в 2022 году.
C 1 июня из Чеборсар (Чувашия) возобновятся межрегиональные речные перевозки на "Валдай 45Р".
Как отмечает пресс-служба регионального Минтранса, вновь откроются маршруты до Казани и Свияжска, которые в 2022 году пользовались большой популярностью.
Кроме того, в этом сезоне туристам будут предлагаться экскурсионные программы по достопримечательностям Татарстана и Чувашии, туры выходного дня с ночевкой.
Будут запущены регулярные пассажирские перевозки Чебоксары - Нижний Новгород.