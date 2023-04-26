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В Чувашии с 1 июня откроется навигация "Валдаев"

В частности, речь идет о речных перевозках из Чебоксар в Казань и Свияжск. Они пользовались особой популярностью в 2022 году.

В Чувашии с 1 июня откроется навигация "Валдаев"
© Inc-News

C 1 июня из Чеборсар (Чувашия) возобновятся межрегиональные речные перевозки на "Валдай 45Р".

Как отмечает пресс-служба регионального Минтранса, вновь откроются маршруты до Казани и Свияжска, которые в 2022 году пользовались большой популярностью.

Кроме того, в этом сезоне туристам будут предлагаться экскурсионные программы по достопримечательностям Татарстана и Чувашии, туры выходного дня с ночевкой.

Будут запущены регулярные пассажирские перевозки Чебоксары - Нижний Новгород.

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