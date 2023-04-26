Министр туризма ЮАР представила программу стимулирования зеленого туризма

Министр туризма ЮАР Патрисия де Лилль представила программу своего ведомства по стимулированию зеленого туризма (GTIP). Она отметила, что инвестиции в энергоэффективные меры повышают устойчивость туристических предприятий ЮАР.

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Программа GTIP направлена на стимулирование предприятий частного сектора туризма к внедрению решений для устойчивого управления и использования электроэнергии и водных ресурсов.

GTIP не только помогает снизить нагрузку на национальную электросеть и водные ресурсы страны, но и обеспечивает бесперебойное обслуживание путешественников, снижает операционные затраты и способствует повышению конкурентоспособности и операционной устойчивости в секторе туризма.

На данный момент было одобрено 130 заявок на финансирование GTIP на общую сумму 76,1 миллиона рэндов (4,1 миллиона долларов США).

Более 41 из 130 одобренных заявок уже начали или завершили установку оборудования, в то время как остальные заявители находятся на различных стадиях заключения контрактов.

Согласно прогнозам, решения, установленные или устанавливаемые на предприятиях, подавших заявки на участие в программе GTIP, значительно сократят потребление энергии и приведут к экономии от 65 до 80% в счетах за электроэнергию этих предприятий.

Те, кто устанавливает системы водосбережения, обычно отмечают снижение потребления воды на 30–50%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЮАР.

До начала реализации GTIP, в рамках пилотного этапа, ряд государственных туристических объектов были дооснащены солнечными фотоэлектрическими системами. К ним относятся музей острова Роббен, пустыня Кару, национальные ботанические сады Хантам и Фри-Стейт в провинциях Западный Кейп, Северный Кейп и Фри-Стейт, а также четыре туристических объекта в Национальном парке Крюгера.

«Наша роль как правительства заключается в создании благоприятных условий для инвестиций частного сектора, которые приведут к росту туристического сектора и созданию новых рабочих мест», – сказала Патрисия де Лилль.