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В Крым запустят новые поезда из двух российских городов

В Крым запустят новые поезда «Гранд Сервис Экспресс» из двух российских городов — Челябинска и Уфы. Об этом сообщается на странице поезда «Таврия» в соцсети «ВКонтакте».

В Крым запустят новые поезда из двух российских городов
© Lenta.ru

Уточняется, что из Челябинска в Севастополь поезда начнут ходить со 2 мая по 26 сентября. Рейсы запланированы раз в неделю, время в пути составит чуть более двух суток. Между Уфой и Симферополем поезда будут также курсировать раз в неделю, первый рейс запланирован на 5 мая.

«В состав обоих поездов включены плацкартные вагоны класса 3Э, купейные вагоны классов 2К и 2Э (с питанием), вагон-ресторан и штабной вагон, оборудованный для поездок маломобильных пассажиров», — указано в сообщении перевозчика.

Ранее россиян предупредили о дефиците железнодорожных билетов в Крым на майские праздники. Стало известно, что на 28, 29 и 30 апреля мест на поезда по данному направлению практически не осталось. Туристам предлагаются только дорогие СВ-вагоны, а также рейсы с пересадкой в Краснодаре.

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