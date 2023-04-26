В Крым запустят новые поезда из двух российских городов

В Крым запустят новые поезда «Гранд Сервис Экспресс» из двух российских городов — Челябинска и Уфы. Об этом сообщается на странице поезда «Таврия» в соцсети «ВКонтакте».

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Уточняется, что из Челябинска в Севастополь поезда начнут ходить со 2 мая по 26 сентября. Рейсы запланированы раз в неделю, время в пути составит чуть более двух суток. Между Уфой и Симферополем поезда будут также курсировать раз в неделю, первый рейс запланирован на 5 мая.

«В состав обоих поездов включены плацкартные вагоны класса 3Э, купейные вагоны классов 2К и 2Э (с питанием), вагон-ресторан и штабной вагон, оборудованный для поездок маломобильных пассажиров», — указано в сообщении перевозчика.