Россияне рассказали, с кем оставляют животных во время путешествий

Жители России рассказали, с кем оставляют домашних питомцев во время путешествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Check in.

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У большинства пользователей (77%) сервиса оказались коты в качестве домашних питомцев, еще треть владеют собаками. Далее по популярности идут рыбки, за ними — грызуны, птицы и рептилии.

Большинство опрошенных заявили, что предпочитают путешествовать без животных. 12% отметили, что иногда берут питомцев в поездку, регулярно путешествуют со своими любимцами лишь 5%.

34% путешественников рассказали, что отдают животное на время членам семьи или соседям. Еще 30% оставляют питомцев дома, но просят друзей навещать их. 13% туристов рассказали, что оставляют животное в квартире одного с запасом еды и воды.