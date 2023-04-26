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Check in: Россияне рассказали, с кем оставляют животных во время путешествий

Жители России рассказали, с кем оставляют домашних питомцев во время путешествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Check in.

Россияне рассказали, с кем оставляют животных во время путешествий
© Unsplash

У большинства пользователей (77%) сервиса оказались коты в качестве домашних питомцев, еще треть владеют собаками. Далее по популярности идут рыбки, за ними — грызуны, птицы и рептилии.

Большинство опрошенных заявили, что предпочитают путешествовать без животных. 12% отметили, что иногда берут питомцев в поездку, регулярно путешествуют со своими любимцами лишь 5%.

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34% путешественников рассказали, что отдают животное на время членам семьи или соседям. Еще 30% оставляют питомцев дома, но просят друзей навещать их. 13% туристов рассказали, что оставляют животное в квартире одного с запасом еды и воды.

Ранее сообщалось, что 32-летняя кошка может стать самой старой в мире.

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