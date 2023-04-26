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"Невские новости": в Москве и Санкт-Петербурге не будут выдавать визы в Германию

В Москве и Санкт-Петербурге перестанут выдавать визы в Германию. Предположительно, процесс выдачи виз завершится летом 2023 года. Об этом сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на источник.

Инсайдер рассказал, что из России высылают 31 сотрудника посольства, среди них есть руководители визового отдела. В связи с этим россиянам в двух городах могут перестать выдавать визы. Это касается посольств в Москве и Санкт-Петербурге.

Число отказов россиянам в шенгенской визе увеличилось на 20%

Если визовые отделы в Москве и Санкт-Петербурге прекратят работу, то жителям городов придется оформлять визы в других городах: Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Ранее сообщалось, что эксперт дал советы по получению шенгенской визы.

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