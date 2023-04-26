В Москве и Санкт-Петербурге перестанут выдавать визы в Германию. Предположительно, процесс выдачи виз завершится летом 2023 года. Об этом сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на источник.

Инсайдер рассказал, что из России высылают 31 сотрудника посольства, среди них есть руководители визового отдела. В связи с этим россиянам в двух городах могут перестать выдавать визы. Это касается посольств в Москве и Санкт-Петербурге.

Если визовые отделы в Москве и Санкт-Петербурге прекратят работу, то жителям городов придется оформлять визы в других городах: Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.