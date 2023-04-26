Туристы запутались в подогреваемых бассейнах «Сочи Парк Отеля»

В одном из крупнейших отелей Сочи сегодня запустили подогреваемые бассейны. Туристы ожидали этой новинки, но в итоге запутались в первый же день из-за неожиданных изменений. Анонсируя услугу в начале месяца, администрация говорила лишь об одном бассейне. Затем в телеграм-канале сообщили уже про два и сдвинули срок открытия на неделю раньше. Ну а утром в день икс оказалось, что плавать с комфортом можно уже в трех. Правда, совсем в других, ранее не анонсированных.

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Учитывая, что гостиничный комплекс обладает большой территорией из 12 жилых строений, а в апреле маркетологи активно продвигали новинку, изменение планов явно расстроило тех отдыхающих, которые забронировали проживание поближе к бассейнам. «Сначала писали, что подогрев будет у 1 и 8 корпуса. А сегодня – 2, 5 и 10. Так сколько работает – два или три – и какие?» – негодуют туристы в официальных группах отеля в соцсетях.