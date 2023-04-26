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Прикамье в 2022 году посетило рекордное количество туристов

Федеральная служба государственной статистики подвела итоги туристического потока по российским регионам за 2022 год. В Пермском крае он увеличился на 13 процентов. При этом турпоток в Прикамье превысил среднероссийские показатели на десять процентов, а в ПФо на одиннадцать процентов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Прикамье в 2022 году посетило рекордное количество туристов
© Российская Газета

В правительства региона также отметили, что прошедший год стал рекордным по количеству ночевок туристов, совершавших путешествие по краю. Их зафиксировано 3,7 миллиона. Согласно данным министерства туризма Пермского края, один путешественник проводит в регионе 4,5 ночи, а в соседнем регионе Татарстане всего 3,2 ночи. В среднем же по Приволжскому федеральному округу туристы проводят четыре ночи.

- Дальнейшее развитие отрасли, связанной с туризмом, дает возможность привлечения инвестирования в экономику Прикамья, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - При этом будут появляться новые рабочие места, расти доходы пермяков. В связи с этим руководство края занимаются системным подходом к увеличению потока туристов. При этом принимаются меры к совершенствованию всей индустрии, связанной с путешественниками.

Также глава Прикамья отметил, что территория Западного Урала имеет уникальную природу, в городах и селах есть здания, относящиеся к старинной архитектуре, и богатую историю. В Пермском крае можно отдохнуть на выбор. Это и круизный отдых, культурный и познавательный, природный, поправить свое здоровье в санаториях и на курортах. По мнению Дмитрия Махонина, туризм должен стать одной из главенствующих отраслей экономической жизни края, и региональные власти делают очень много для этого.

Всего же в 2022 году с помощью грантов, выделенных как из федерального, так и регионального бюджетов, в Прикамье оказали помощь в развитии 66 туристических проектов на сумму более 161 миллиона рублей.

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