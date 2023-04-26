Из Москвы на черноморские курорты отправятся автобусы

В Telegram-канале Дептранса сообщается, что автобусные маршруты в Геленджик и Ялту в прошлом году были очень популярны. Всего осуществили примерно 40 рейсов, на которых на курорты добрались почти 1000 человек. Поэтому и решили в нынешнем году возобновит работу этого сервиса.

Автобусы будут отправляться один раз в неделю, по пятницам с автовокзала «Саларьево». Рейс в Геленджик по расписанию будет стартовать в 9 часов утра, а в Ялту – в 9 часов 30 минут. Приобрести билеты путешественники могут в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт» и на сайте, а также в кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево», «Орехово» и на всех автовокзалах столицы.