Минтранс сообщил о запуске новых пунктов досмотра на Крымском мосту

Министерство транспорта РФ сообщило о планах открыть дополнительные пункты досмотра у Крымского моста 28 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В настоящий момент строительство этих пунктов завершается. Отмечается, что в первую очередь будут запущены доппункты досмотра по направлению из Краснодарского края, чтобы ускорить пропуск автомобилей в связи с ожидаемым ростом потока туристов.

«Подготовленная инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 000 машин в сутки для каждого из направлений», — сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что в настоящее время перед въездом на мост водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах.