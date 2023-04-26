Авиакомпании отбиваются от санкций дорогими билетами

«К сожалению, билеты для пассажиров стали дороже. Это отразилось не только на регулярных полетах, но и на чартерах. Сейчас путевки стоят колоссальных денег, это не из-за того, что мы облетаем Украину. Цены повышают не от хорошей жизни, но должен быть какой-то предел. Сообщалось, что за прошлый год ведущие авиакомпании вышли с прибылью. Эта прибыль получилась на нас с вами, несмотря на то, что дороже стало обслуживание, облеты. Прибыль за счет билетов. Плюс им в прошлом году государство предоставило более ста миллиардов в качестве поддержки», - рассказал собеседник НСН.