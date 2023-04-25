"Аэрофлот" улучшил условия программы лояльности

«Аэрофлот» с 25 апреля 2023 года вводит сниженные условия получения и подтверждения элитных уровней программы лояльности «Аэрофлот Бонус», сообщает пресс-служба авиакомпании.

© Газета.Ru

«Согласно новым правилам, наиболее активные путешественники рейсами «Аэрофлота» смогут быстрее получить карту элитного уровня и доступ к привилегиям программы», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что теперь для получения «Серебряного уровня» программы часто летающему пассажиру необходимо набрать 20 тыс. квалификационных миль или 20 полетных сегментов (ранее – 25 тыс. миль или 25 сегментов). Для доступа к «Золотому уровню» потребуется накопить 40 тыс. квалификационных миль ил-и 40 полетных сегментов (вместо 50 тыс. миль или 50 сегментов).

При этом «Платиновый уровень» будет предоставлен пассажиру, накопившему 100 тыс. квалификационных миль или 40 полетных сегментов класса Бизнес (вместо 125 тыс. миль и 50 сегментов класса Бизнес). Впервые льготные условия квалификации были предложены в 2021 году и позволили быстрее получить Элитный уровень более 50 тыс. участникам.

«В этом году при квалификации также учитываются мили как за совершенные полеты, так и за покупки по картам банков-партнеров программы лояльности. Для получения «Серебряного уровня» потребуется накопить 15 тыс. квалификационных миль и 30 тыс. банковских миль, для «Золотого уровня» – 30 тыс. квалификационных миль и 70 тыс. банковских, для «Платинового уровня »– 70 тыс. квалификационных миль и 150 тыс. банковских миль», — уточнили в «Аэрофлоте».