Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь»

Стюардесса Virgin Australia объяснила, что среди членов экипажа есть определенное слово для обозначения нервных пассажиров — «любовь». Смысл кодовой фразы она раскрыла в своих соцсетях, обратило внимание The Mirror .

По словам бортпроводницы Шеридан Мелроуз (Sheridan Melrose), во время регистрации на рейс сотрудники авиакомпании добавляют слово «любовь» к онлайн-бронированию людей, показавшихся нервными или напуганными. Также человек может самостоятельно предупредить на регистрационной стойке о страхе перед полетом.