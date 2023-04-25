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Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь» среди членов экипажа

Стюардесса Virgin Australia объяснила, что среди членов экипажа есть определенное слово для обозначения нервных пассажиров — «любовь». Смысл кодовой фразы она раскрыла в своих соцсетях, обратило внимание The Mirror.

Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь»
© Lenta.ru

По словам бортпроводницы Шеридан Мелроуз (Sheridan Melrose), во время регистрации на рейс сотрудники авиакомпании добавляют слово «любовь» к онлайн-бронированию людей, показавшихся нервными или напуганными. Также человек может самостоятельно предупредить на регистрационной стойке о страхе перед полетом.

«Тогда мы дадим вам дополнительную порцию любви и поддержки на протяжении всего полета», — заверила бортпроводница.

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