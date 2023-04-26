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Раскрыты условия идеального отпуска в представлении россиян

Большинство россиян назвали отдых за 200 тысяч рублей в хорошем отеле идеальным путешествием. Маркетинговая платформа Calltouch провела опрос среди граждан и раскрыла условия желанного отпуска в их представлении, сообщают «Известия».

Названы курортные города России с наиболее подешевевшей арендой
© Lenta.ru

Согласно данным исследования, 25 процентов опрошенных выбрали сумму в 200 тысяч рублей подходящей для хорошего отпуска. 20 процентов респондентов назвали приемлемыми расходы в 150-200 тысяч рублей, а еще 18 процентов выбрали путешествие за 80-150 тысяч. 21 процент голосовавших отдали предпочтение более бюджетному отпуску за 40 тысяч рублей, отметили аналитики.

Большая часть респондентов — 33 процента — во время путешествия мечты хотели бы остановиться в отеле с категорией «все включено». 20 процентов выбрали для проживания квартиру или дом, а девять процентов — хостелы. При этом многие из опрошенных выразили желание отправиться поближе к природе — морю (40 процентов) и горам (15 процентов).

Участники исследования, выбирая между одиночными и групповыми поездками, предпочли семейный отдых (35 процентов). На втором месте оказался отдых с любимым человеком или друзьями (по 24 процента). Лишь 11 респондентов назвали идеальным отпуск в одиночестве.

В октябре 2022 года сообщалось, что самым востребованным внутренним авианаправлением среди россиян в ноябре стала Москва. Железнодорожные билеты чаще всего искали в Санкт-Петербург.

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