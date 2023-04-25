Непал выдал рекордное число разрешений на восхождение на Эверест

Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест в этом году. Таких уже насчитали 454. Это самое большое число разрешений, когда-либо выданных департаментом туризма, сообщили в непальском ведомстве и добавили, что количество может увеличиться, передает Al Jazeera.

© Российская Газета

Большинство альпинистов будут пытаться взойти на Эверест с помощью местного гида. Свыше 900 туристов отправятся на вершину с апреля по май во время пика сезона восхождений. Высокие показатели власти связывают с длительными антиковидными ограничениями в предыдущие годы.

Наибольшее число альпинистов приедут из Китая (96 человек) и из Соединенных Штатов (87). Кроме того, новые правила на китайской стороне Эвереста, требующие, чтобы альпинисты сначала покорили вершину 8000 метров, побудили больше китайцев приехать в Непал.

В 2019 году огромная очередь на Эвересте заставила команды ждать несколько часов при низких температурах, чтобы добраться до вершины. Эта задержка приводила к недомоганию и истощению альпинистов. По меньшей мере четыре из 11 смертей в том году были вызваны переполненностью горных маршрутов.

Трое непальских альпинистов пропали на Эвересте во время перехода через ледопад Кхумбу 12 апреля. Власти отменили спасательные работы после того, как пришли к выводу, что извлечь их тела из глубокого провала не представляется возможным.