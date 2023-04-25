Туры в популярные отели Турции на майские стали дешевле

Цены на туры в популярные у россиян турецкие отели на первые майские выходные по сравнению с февралем-мартом значительно снизились. Причем порой, по данным сайтов «Слетать.ру» и Level.Travel, скидка достигает четверти изначальной стоимости тура.

© Tourdom.ru

Специалисты пояснили редакции TourDom.ru, что цены упали не только из-за скидок на проживание, но и за счет корректировки стоимости авиабилетов в составе турпакета. Такую возможность имеют туроператоры – держатели блоков на чартерных рейсах.

Видео дня

Дисконт касается заездов в ближайшие 2 недели. «Если смотреть туры на третью декаду мая, начиная с 20-х чисел, прайсы будут выше процентов на 20–30 по сравнению с майскими выходными», – говорит Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Например, на 24% снизилась цена на недельный тур с размещением в Calista Luxury Resort в Белеке с заездом 30 апреля. В начале марта такой тур можно было забронировать за 434 тыс. руб. на двоих, теперь он стоит 280 тыс.

Неделя отдыха в Rixos Park Belek стала доступнее на 27%, а в Adam & Eve – на 24%.

Туры с вылетом 6 мая продаются с меньшим дисконтом. В частности, по данным Level.Travel, неделя в Alva Donna Beach Resort Comfort обойдется двум взрослым в 130 тыс. руб., что ниже мартовского уровня на 19%, отдых в Queen's Park Rai Premium Tekirova предлагается за 120 тыс. руб., со скидкой в 16%.

Однако, как выяснила редакция TourDom.ru, не все востребованные гостиницы выпустили спецпредложения. «Мы скидок на праздничные дни не давали, – сообщили нам в отеле Cullinan Belek 5*. – Во-первых, у нас хорошая заполняемость, а во-вторых, предоставляемый сервис, майская программа, обновленный концепт не подразумевает снижения цен».

В другом известном на российском рынке пятизвездочном отеле Белека сначала неоднократно продлевали акцию раннего бронирования: «Но так как не было такого спроса, как ожидалось, мы сделали скидку 5–10% на май в зависимости от дат. Это не какие-то большие суммы», – пояснил представитель гостиницы.