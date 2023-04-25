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Число отказов россиянам в шенгенской визе увеличилось на 20%

Российским путешественникам стали чаще отказывать в получении шенгенской визы. Так, число невыдачи документов выросло на 20 процентов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлию Отвагину.

Как отмечает эксперт, чаще всего россиянам отказывают в получении шенгенской визы из-за некорректного использования предыдущих виз и недостатка средств на банковских счетах путешественников.

Эксперт дал советы по получению шенгенской визы

Кроме этого, по словам Отвагиной, на сегодняшний день легче всего записаться на подачу документов на визу в Германию, Италию и Грецию, а сложнее всего найти свободные слоты в визовых центрах Испании и Франции.

Ранее стало известно, что южноазиатская страна сделает бесплатными визы для туристов.

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