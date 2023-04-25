Южноазиатская страна сделает бесплатными визы для туристов
Шри-Ланка планирует выдавать визы по прибытии иностранным туристам бесплатно. Это нужно, чтобы повысить количество путешественников, которые посещают страну, сообщила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж.
По словам Гэмаж, успех многих стран, которые меньше Шри-Ланки, но популярнее ее среди туристов, в бесплатной визе по прибытии. Именно поэтому в республике тоже внедрят этот принцип.
Глава Минтуризма убеждена, что увеличенный доход от туристического потока будет больше поступлений, которые приносит визовая пошлина.
Ранее стало известно, что Вьетнам продлит безвизовый режим для россиян.