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Туроператор “Библио Глобус” сообщил об удвоении продаж туров на майские праздники

Туроператор Библио Глобус поделился предварительными итогами продаж туров на майские праздники. По сравнению с прошлым годом объемы удвоились: в пресс-релизе названы популярные направления и поясняются причины такого результата.

Туроператор сообщил об удвоении продаж туров на майские праздники
© pxhere.com

Как сообщает компания, средняя продолжительность туров составила 7 дней, 60% клиентов составляют семьи с детьми. Судя по пресс-релизу, в основном рост произошел за счет поездок по России: “внутренний туризм продолжает тренд на устойчивое повышение заинтересованности туристов путешествовать по стране”. Закономерно популярны Краснодарский край, а также Санкт-Петербург. Новой тенденцией стало увеличение интереса к Татарстану - экскурсионных туров в Казань продано втрое больше.

Спросу на туры по России способствует появление современных отелей, новых направлений отдыха, а также увеличение частоты полетов между городами. “Один из таких примеров - курорты Кавказских Минеральных вод, мы видим большое будущее у данного направления и уже нарастили свою полетную программу», - комментирует заместитель генерального директора по развитию сети продаж ООО «Библио-Глобус Туроператор» Ирина Костенко.

Что касается выездного туризма, то среди самых популярных направлений компания выделяет Египет, Турцию и Таиланд. В этом сегменте количество проданных туров увеличилось на 30%. Как объясняют в компании, такому результату способствовала как ценовая политика, так и долгосрочная программа перевозок с “Аэрофлотом”. Эти факторы, а также опыт и компетенции сотрудников, Ирина Костенко называет ключевыми преимуществами компании.

Напомним, что о подписании трехлетнего контракта между туроператором и национальным перевозчиком было объявлено 17 марта. Он позволяет Библио Глобусу брать блоки мест на 60 направлениях из маршрутной сети «Аэрофлота», в том числе 33 международных. А уже 30 марта Библио Глобус сообщил о запуске туров в Санкт-Петербург на рейсах “Аэрофлота” из восьми городов России.

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