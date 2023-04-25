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В Приморье захотели построить современный горнолыжный курорт

Власти Приморья планируют построить в Арсеньеве современный горнолыжный курорт. Имеющимися планами в своем Олег Кожемяко.

В Приморье захотели построить современный горнолыжный курорт
© Lenta.ru

По словам Кожемяко, специалисты приступят к реализации проекта уже в этом году: в частности, в районе сопки Обзорной начнут строить 12 километров горнолыжных трасс и две кресельные канатные дороги протяженностью по 1,5 километра.

«Будут созданы мощные системы искусственного оснежения, а также зоны отдыха туристов и гостиницы для проживания на 225 мест», — добавил губернатор, отметив, что проект предусматривает строительство парковок и детских площадок.

Глава региона подчеркнул, что новый курорт повлияет на привлечение туристов, однако оговорился, что властям необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры. «Уже начинаем проектировать ремонт дорог и мостов», — заявил он.

Кожемяко также указал, что в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ было принято решение о том, что Приморье получит 7,5 миллиарда рублей в виде президентской субсидии от Минвостокразвития России. Еще 2,5 миллиарда будет выделено из краевого бюджета. Инвестор проекта получит льготный кредит под четыре процента годовых, который предоставит «ДОМ.РФ».

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