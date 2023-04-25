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Болгария снова выдает мультивизы россиянам

Болгарская виза позволяет въехать в Румынию и на Кипр.

Болгария снова выдает мультивизы россиянам
© Unsplash.com

Болгария возобновила выдачу многократных виз для российских туристов, сообщает TourDom. «Возможность подаваться на мультивизы снова открыли, ждем выхода первых паспортов из посольства», — рассказали изданию посредники, которые занимаются оформлением документов.

Получить оперативные комментарии в дипмиссии Болгарии и на горячей линии официального визового центра изданию не удалось. Несколько недель посольство Болгарии в России оформляло только однократные визы сроком на 90 дней. Среди возможных причин издание называет перестановки в посольстве и желание сократить количество поездок в другие страны — болгарская виза даёт право на въезд в Румынию и на Кипр.

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