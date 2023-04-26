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В популярных отелях Сочи нет мест до конца лета

В Сочи разобрали дешевые номера в отелях до конца лета. Об этом сообщает "Известия".

В популярных отелях Сочи нет мест до конца лета
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"Во многих востребованных отелях номеров класса «стандарт» уже не осталось, как и комнат уровнем повыше. В наличии только "люксы", но они стоят существенно дороже", — пояснил вице-президент АТОР.

Туроператор также сообщил, что номера можно найти, но в зависимости от периода бронирования. Чаще всего гостиничные номера бронируются на время проведения каких-либо мероприятий. Сейчас все отели и пансионаты распродают номера класса люкс. Стандартные номера уже будет трудно найти.

Эксперты отметили, что в этом году в России отдохнет гораздо больше граждан из-за ограничений на выезд за границу.

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