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Названы популярные рейсы из аэропортов Внуково и Домодедово на майские праздники

В число популярных авианаправлений из столичных аэропортов Внуково и Домодедово на предстоящие майские праздники войдут Анталья, Дубай, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

Названы популярные рейсы из Внуково и Домодедово на майские праздники
© вечерняя Москва

— Ожидается, что наиболее востребованными направлениями в международном аэропорту Внуково в период майских праздников станут Анталья, Санкт-Петербург, Стамбул, Ереван, Сочи, Дубай, Минеральные Воды и Сургут, — говорится в сообщении.

При этом в аэропорту Домодедово ожидается спрос на Калининград, Новосибирск и Минеральные Воды, среди международных рейсов — Анталья, Дубай, Ташкент, Стамбул и Шарджа, передает агентство городских новостей «Москва».

Тем, кто планирует путешествие на майские праздники с группой друзей или семьей, следует заранее продумать комфортный маршрут, озаботиться питанием и транспортом. Такие советы дал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Также нужно понять, какой необходимый минимальный набор вещей нужно взять с собой.

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