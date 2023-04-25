В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов

В московских аэропортах во вторник, 25 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 воздушных судов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Согласно размещенным в сети данным, в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета восьми самолетов, в Шереметьево — еще одного. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.