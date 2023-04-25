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12 минут назад

В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов

Lenta.ru

В московских аэропортах во вторник, 25 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 воздушных судов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов
Фото: Лента.руЛента.ру

Согласно размещенным в сети данным, в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета восьми самолетов, в Шереметьево — еще одного. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее, 24 апреля, в аэропорту Берлина были отменены вылеты всех авиарейсов из-за забастовки сотрудников службы безопасности. В общей сложности в европейской авиагавани за день произошла отмена примерно 240 рейсов. Пассажиров просят связываться с авиаперевозчиками или турагентами, чтобы перебронировать полет или найти альтернативные решения.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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