Иностранная стюардесса рассказала о раздражающих экипаж самолета привычках пассажиров

Бывшая бортпроводница мировой авиакомпании Кэролайн Кнейц рассказала, какие требования и привычки пассажиров сильнее всего раздражают экипаж самолета.

Фото: Vse24 Vse24

По словам Кнейц, члены экипажа негативно относятся к вызовам от пассажиров, поступающим во время взлета и посадки воздушного судна.

– Перемещение по салону в эти минуты – нарушение правил безопасности. Бортпроводники и пассажиры могут получить травму, – поясняет бортпроводница.

Также стюардесса объяснила, что в обязанности бортпроводников не входит уборка салона, этим занимаются другие сотрудники перед началом рейса.

Вопрос об уборке стал особенно актуальным после публикации в сети о том, что стюардесса отказалась убирать попкорн, просыпанный на пол ребенком пассажирки, и матери пришлось наводить порядок самой. Пользователи Сети поддержали бортпроводницу и посчитали, что ответственность за детей должны нести родители.