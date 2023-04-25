Иностранная стюардесса рассказала о раздражающих экипаж самолета привычках пассажиров

Бывшая бортпроводница мировой авиакомпании Кэролайн Кнейц рассказала, какие требования и привычки пассажиров сильнее всего раздражают экипаж самолета.
По словам Кнейц, члены экипажа негативно относятся к вызовам от пассажиров, поступающим во время взлета и посадки воздушного судна.
– Перемещение по салону в эти минуты – нарушение правил безопасности. Бортпроводники и пассажиры могут получить травму, – поясняет бортпроводница.
Также стюардесса объяснила, что в обязанности бортпроводников не входит уборка салона, этим занимаются другие сотрудники перед началом рейса.
Вопрос об уборке стал особенно актуальным после публикации в сети о том, что стюардесса отказалась убирать попкорн, просыпанный на пол ребенком пассажирки, и матери пришлось наводить порядок самой. Пользователи Сети поддержали бортпроводницу и посчитали, что ответственность за детей должны нести родители.
Также Кнейц объяснила, что членам экипажа бывает трудно справиться с капризными детьми, особенно если их родители устраняются от проблемы или позволяют им пить кофе или употреблять сладкое, после чего маленькие пассажиры становятся особенно активными, передает Mirror.