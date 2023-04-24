Цены на туры в Турцию на майские праздники упали на треть

Цены на туры в Турцию на ближайшие даты и на майские праздники заметно снизились. Эту тему активно обсуждают специалисты турбизнеса в профессиональном телеграм-канале «Крыша ТурДома В2В».

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Скидки на турпакеты с вылетом из Москвы, если рассматривать период с 29 апреля по 2 мая, достигают 25–40% от первоначальной стоимости. Например, тур в Eldar Garden 4* (Гейнюк) стал дешевле на 27%, а в Rich Melissa Hotel 4* (Кемер) – на 40%.

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Стоимость недельного тура на двоих на майские с вылетом из Москвы сейчас начинается от 48 тыс. руб. «Такие цены обычно можно наблюдать зимой, в несезон, – отмечает Любовь Воронина (“Слетать.ру”). – С учетом, что привычная стоимость билетов сейчас около 20 тыс. на человека».

В других регионах турагенты тоже наблюдают падение прайсов. «Тур с вылетом из Казани сейчас можно забронировать на 1 мая на 5 дней за 49 тыс. на двоих, отель 5*, плюс доплата 100 евро за топливный сбор. Таких цен на майские в этом сезоне еще не было», – утверждает Ярослав Головач (Travels Golovach, Чистополь).

«Доступных туров много, – говорит Яна Буравская (“География”, Омск). – У нас из Омска отели сети Nirvana по 140 тыс. на майские за двоих. Я считаю, очень норм. За 100 тыс. можно улететь в Utopia Beach Club».

Представители крупных агентских сетей – лидеров продаж – соглашаются, что цены действительно изменились в лучшую сторону, причем на разные даты. «Туры стали дешевле на ближайшие даты, включая завтра и послезавтра, – отмечает руководитель турагентства Travel Times Георгий Томаев. – Основной сегмент на июль и июнь пока в такой же ценовой категории. А вот бюджетные 5-звездочные отели немного снизили тарифы на лето».

Турецкие отельеры обнаружили, что у них май недозагружен, и в последний момент начали снижать цены, предполагают турагенты. Они надеются, что вот-вот, на этой неделе, туристы должны отреагировать на появившиеся спецпредложения. «Ожидаем, что активные бронирования пойдут в последний момент перед праздниками, максимум с недельной глубиной», – говорит руководитель компании «А-Клуб» Олег Виноградов.