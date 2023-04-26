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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Волгограда в Анталью

Прямые рейсы "Аэрофлота" из Волгограда в Анталью будут запущены 26 мая. С 1 июля и до конца курортного сезона самолеты будут летать ежедневно, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Волгограда в Анталью
© ТАСС

"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью. Полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") четыре раза в неделю, начиная с 26 мая. С 1 июля и до конца курортного сезона рейсы будут ежедневными", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 4 июня дважды в неделю из Волгограда в Анталью будут вылетать рейсы авиакомпании "Победа", которая также входит в группу "Аэрофлот". Кроме того, в "Аэрофлоте" напомнили, что в Анталью вылетают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы.

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