Рейсов на курорты Египта из Москвы станет больше

С середины мая еще один перевозчик – AZUR air – начнет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы запланированы с 17 мая из Внуково на Boeing 767 с периодичностью 6 раз в неделю.

© TourDom

Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты, получившие рассылку туроператора Coral Travel, который уже продает летние туры с этим перелетом. Ранее, в зимнем сезоне, перевозчик выполнял рейсы на курорты Красного моря в партнерстве с ANEX Tour и «Интуристом».

Таким образом, объем заявленной перевозки на летний сезон на курорты Красного моря значительно вырастет.

Напомним, сейчас основная часть перевозки на линии Москва – Египет приходится на вылеты «Аэрофлота» в интересах Библио-Глобуса. Рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду выполняются в ежедневном режиме.

Значительный объем туров компания формирует на базе перелета египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines. В Хургаду перевозчик летает из Шереметьево по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Шарм – по вторникам, средам, пятницам и субботам.

К этому нужно прибавить рейсы авиакомпании «Россия», которые выполняются с периодичностью 2 раза в неделю на оба египетских курорта.

На самолетах авиакомпании Southwind возит своих туристов в Египет туроператор Pegas Touristik. Рейсы выполняются с технической посадкой для дозаправки в Анталье. Airbus А321 летает в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям. Раз в три недели к этому объему добавляются рейсы по пятницам.