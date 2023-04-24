$81.27-0.2189.46+0.11

Анфиса Чехова сравнила Сочи с Дубаем: что общего у курортов

Телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Дубае. Как оказалось, он напомнил ей Сочи.

Анфиса Чехова сравнила Сочи с Дубаем: что общего у курортов
© РИА "ФедералПресс"

«Все вокруг говорят по-русски, просто поголовно. Поэтому, если вы не очень хорошо знаете английский, можете смело приезжать в Дубай», – отметила Анфиса Чехова в соцсети.

Она особенно поразилась тому, насколько много здесь русскоязычных людей, заявила, что «обстановочка, как в Сочи». Телеведущая также оценила красоту города.

До этого звезда шоу ответила на вопрос фанатов, что могла бы теоретически переехать жить США, там работает ее знакомый. Но, по словам Чеховой, ей хорошо в России, и вряд ли она сделает это без любимого.

Когда теледива жила в США, она отметила, что американцы очень отзывчивы и приветливы. Россиянка наслаждалась общением с ними и отметила дружелюбную атмосферу, которая царит в стране.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий