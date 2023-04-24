Анфиса Чехова сравнила Сочи с Дубаем: что общего у курортов

Телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Дубае. Как оказалось, он напомнил ей Сочи.

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«Все вокруг говорят по-русски, просто поголовно. Поэтому, если вы не очень хорошо знаете английский, можете смело приезжать в Дубай», – отметила Анфиса Чехова в соцсети.

Она особенно поразилась тому, насколько много здесь русскоязычных людей, заявила, что «обстановочка, как в Сочи». Телеведущая также оценила красоту города.

До этого звезда шоу ответила на вопрос фанатов, что могла бы теоретически переехать жить США, там работает ее знакомый. Но, по словам Чеховой, ей хорошо в России, и вряд ли она сделает это без любимого.