Курорты Пермского края станут платными

Туристический сбор планируют ввести по аналогии с курортным сбором. Соответствующий закон появился в 2018 году: он подразумевает, что туристы должны платить небольшую сумму за нахождение на курорте. В качестве эксперимента взяли самые популярные регионы для путешествий: Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края, а также Крым. Раньше этот сбор составлял 30 рублей за сутки, сейчас сумма увеличилась до 50 рублей.