Курорты Пермского края станут платными: в регионе могут ввести туристический сбор
Предложение о вводе туристического сбора выдвинула региональный министр по туризму Юлия Ветошкина. Пилотной площадкой может стать Суксунский городской округ.
«Как нам кажется, введение туристического сбора может стать еще одним из механизмов развития муниципальных образований, обладающих высоким туристским потенциалом», – сообщила Юлия Ветошкина.
Туристический сбор планируют ввести по аналогии с курортным сбором. Соответствующий закон появился в 2018 году: он подразумевает, что туристы должны платить небольшую сумму за нахождение на курорте. В качестве эксперимента взяли самые популярные регионы для путешествий: Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края, а также Крым. Раньше этот сбор составлял 30 рублей за сутки, сейчас сумма увеличилась до 50 рублей.