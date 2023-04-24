$81.49-0.1389.35-0.11

Курорты Пермского края станут платными: в регионе могут ввести туристический сбор

Предложение о вводе туристического сбора выдвинула региональный министр по туризму Юлия Ветошкина. Пилотной площадкой может стать Суксунский городской округ.

Курорты Пермского края станут платными
© РИА "ФедералПресс"

«Как нам кажется, введение туристического сбора может стать еще одним из механизмов развития муниципальных образований, обладающих высоким туристским потенциалом», – сообщила Юлия Ветошкина.

Туристический сбор планируют ввести по аналогии с курортным сбором. Соответствующий закон появился в 2018 году: он подразумевает, что туристы должны платить небольшую сумму за нахождение на курорте. В качестве эксперимента взяли самые популярные регионы для путешествий: Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края, а также Крым. Раньше этот сбор составлял 30 рублей за сутки, сейчас сумма увеличилась до 50 рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий