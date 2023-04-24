UTair запустит новый рейс из Ханты-Мансийска на Алтай

Российская компания UTair с 3 июня этого года запустит новый авиарейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.Маршруты будут выполняться один раз в неделю по субботам. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Вылет из Ханты-Мансийска в 06:00, а из Горно-Алтайска — в 12:50. «Рейсы в Горно-Алтайск уже доступны нашим пассажирам из Сургута, а этим летом мы начнем полеты на Алтай из Ханты-Мансийска», — резюмировал президент компании Олег Семенов.Билеты можно приобрести уже сейчас. Стоимость в одну сторону стартует от 5 тыс. 740 рублей.Отмечается, что авиаперевозчик играет основную роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах страны. На данный момент авиакомпания выполняет перелеты больше чем по 120 направлениям.Ранее мы писали, что авиакомпания UTair летом этого года запустит новый прямой рейс из Тюмени в Бодрум. Маршруты начнут выполняться со 2 июня текущего года. Самолеты будут летать по пятницам.