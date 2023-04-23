Билеты в Дубай  после майских праздников дешевеют в 2 раза

Недорогие билеты по популярным маршрутам можно обнаружить на постпраздничные даты. Редакция TourDom.ru выяснила, куда и по каким ценам можно улететь в мае.

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В частности, если выбрать Стамбул, бюджетные билеты из Москвы на 9, 10 или 11 мая можно приобрести у авиакомпании «Победа» за 11 тыс. руб. в один конец. Доплата за провоз багажа составит около 2 тыс. руб.

Перелет в обе стороны с 9 по 16 мая обойдется в 25 тыс. руб., плюс перевозка чемодана – еще дополнительные 4 тыс. руб.

Отметим, на майские праздники билеты в Стамбул и обратно продаются как минимум за 36 тыс. руб.

В Анталью из Москвы можно улететь рейсом авиакомпании Red Wings, а вернуться обратно самолетом «Победы». В этом случае поездка с 9 по 16 мая будет стоить 28 тыс. руб. Надо иметь в виду, что борт полетит в Турцию из аэропорта Жуковский, а вернутся пассажиры во Внуково.

В те же даты туристы из Москвы смогут экономно слетать и в Дубай. «Победа» предлагает билеты за 30 тыс. руб. в оба конца.

Для сравнения, в праздничный период перелет в Эмираты обойдется как минимум в 2 раза дороже. Например, авиакомпания flydubai продает билеты на даты с 30 апреля по 7 мая за 62 тыс. руб.

Недорогой вариант поездки на Пхукет сразу после майских выходных – всего за 55 тыс. руб. – предлагает China Eastern Airlines. Наиболее низкая стоимость перелета со стыковкой в Сиане – в период с 6 по 13 мая. Впрочем, перелет вряд ли можно назвать оптимальным по длительности. Пассажиры проведут в воздухе 24 часа на пути «туда» и 20 часов – на обратном пути.