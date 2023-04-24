Российские авиакомпании получили рекордную прибыль на фоне санкций

Всего 27 ведущих российских пассажирских авиаперевозчиков по итогам прошлого года заработали около 88 млрд рублей, что втрое больше результатов за 2021 год, пишет РБК, проанализировав их отчетность по РСБУ. Чистая прибыль S7 Airlines выросла в 2,3 раза почти до 34,5 млрд рублей, «Уральских авиалиний» — в 2,5 раза до 13,5 млрд, что стало рекордом для обеих компаний как минимум за шесть лет. Прибыль «Победы» увеличилась в 4,5 раза, достигнув максимального за историю перевозчика уровня 15 млрд рублей. После введения антироссийских санкций «Аэрофлот» и его дочка «Россия» перестали раскрывать финансовую отчетность. 2021 год «Аэрофлот» закончил с чистым убытком в 45,5 млрд, а «Россия» заработала 382 млн рублей. Комментирует гендиректор Ассоциации «Аэропорт», член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев:

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— Во-первых, более 100 млрд государство помогло в прошлом году нашим авиакомпаниям. Второе — увеличилась стоимость авиабилетов. Кроме того, еще есть и внутренние резервы, когда авиакомпании собирают с пассажиров еще дополнительную дань. Если вы хотите у окна сидеть, вы должны заплатить, если вы хотите около прохода сидеть, должны заплатить, если вы летите семьей и хотите сидеть рядом, опять за это должны заплатить.

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— Какие перспективы у отечественных компаний? Это какой-то единоразовый скачок или тренд?

— Я буквально два дня тому назад был на отчетном собрании Ассоциации эксплуатантов, то есть авиакомпаний, и там сказали о том, что они действительно неплохо сработали в прошлом году, и в этом году ожидают помощь от государства. Объявлялось это предварительно на 15-30% увеличение, но вряд ли, потому что Минэкономики и антимонополисты сказали, что если будет увеличение, то им позволят увеличить на процент инфляции, где-то 5-8% они могут поднять. Так что они будут жить и в этом году неплохо, хотя и стонут, и страдают, и говорят, что как нам тяжело.

Если убрать полученные от государства субсидии из финансовых показателей, то результат сразу станет скромнее. Кроме того, многие компании не платили и не платят лизинговые платежи, поскольку договоры были с иностранными компаниями. В части обслуживания самолетов использовался ресурс избыточного парка. Поскольку объем перевозок резко сократился, то ненужные самолеты разбирались на запчасти.

Поэтому высокие показатели — это не долгосрочная история, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов:

— Из всех факторов остаются только лизинговые каникулы. Что касается технического обслуживания, то стоимость его будет постоянно расти, поскольку ресурс профицитного парка ограничен, поэтому поддержание летной годности будет достаточно серьезной расходной статьей авиакомпаний. То есть авиакомпаниям придется повышать цены, соответственно на объем перевозок это также будет влиять. Поэтому сказать, что это долгосрочная история, можно только в том случае, если субсидии будут достаточные. Результат отрасли будет зависеть от того объема государственной поддержки, которая будет применяться.

— А за счет увеличения количества внутренних рейсов и повышения стоимости авиабилетов, вот опять прогнозировали, что даже на 30% в этом году могут увеличиться цены?

— Обычно, когда вы повышаете цену, у вас спрос снижается. Либо, если у нас цены растут, у нас количество рейсов снижается, если у нас цены снижаются, то количество рейсов растет. Но опять-таки, чтобы количество рейсов росло, должен быть еще и парк достаточный для такого роста. Напомню, что пока новых каких-то покупок воздушных судов для российских авиакомпаний история пока невозможная. Российский авиапром сейчас перестраивается, нужно выпускать Superjet New, МС-21 — это история, которая ни этого года и не следующего, а иностранные самолеты мы покупать в принципе не можем. Поэтому вопрос о возможности парка будет влиять на нашу сеть в горизонте 2-3 лет.