В Мармарисе российские туристы ощутили землетрясение

Сегодня ночью около полуночи в Мармарисе туристы почувствовали небольшие подземные толчки. Об этом редакции TourDom.ru сообщил подписчик телеграм-канала «Крыша Тур,Дома».

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«Мы живем в апартаментах. Ощущалось, как тяжёлый каток под окном проехал, потрясло несколько секунд. Было страшновато, что может ещё раз качнуть ночью сильнее», – написал Сергей.

По его словам, местные жители сначала всполошились, но все-таки не вышли на улицу. Российские туристы тоже решили оставаться дома и спать дальше:

«Хотя тревожный чемоданчик с деньгами и документами на всякий случай быстро собрали». Ближе к утру тоже было несколько «вздрагиваний», но более слабых.

По данным карты сейсмической активности, землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера было зафиксировано в 23:38 22 апреля. Эпицентр находился в 18 км к югу от Муглы.

Второй эпизод подземных толчков произошел утром, в 03:40 по местному времени в 16 км от Муглы, на этот раз мощность была меньше – 4,1 балла.

«Местные говорят, что до этого подземные толчки наблюдали последний раз в конце января, но более мощные и в море, – отметил Сергей. – В этом регионе небольшие землетрясения не редкость. Поэтому в западной части Турции изначально были более высокие требования к сейсмостойкости зданий при строительстве».